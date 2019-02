Esporte Barbieri enaltece grupo e destaca que vitória traz "confiança" para estreia na Copa do Brasil Após sair atrás no placar diante do Iporá, time esmeraldino buscou a virada e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano

Após vencer o Iporá, de virada, pelo Campeonato Goiano, pelo placar de 2 a 1, o técnico Maurício Barbieri enfatizou a importância do resultado próximo ao dia que marcará a estreia do Goiás na Copa do Brasil. Jogando fora de casa na próxima quarta-feira (13), a equipe esmeraldina encara o Sergipe na 1ª fase do torneio nacional. "(A vitória) é fundamental para irmos ...