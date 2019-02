Esporte Barbieri enaltece evolução do Goiás entre os períodos do clássico com Atlético Treinador vê aumento do desempenho dos esmeraldinos como crucial para vitória sobre o Dragão

Para o técnico Maurício Barbieri a mudança de postura e desempenho do Goiás entre o 1º e 2º tempo foi determinante para o time esmeraldino vencer o Atlético, neste domingo (3). Com o triunfo, a equipe comandada pelo paulista igualou os inícios das edições de 2012, 2004 e 2000, na qual venceu as cinco primeiras partidas da competição estadual. “Fizemos algumas escolhas ruins no primeiro ...