Esporte Barbieri diz que planejamento para contratações explica sucesso do Goiás no início da temporada Treinador concedeu entrevista ao Sportv nesta terça-feira (5) e também comentou sobre a nova geração de treinadores brasileiros

O técnico do Goiás, Maurício Barbieri, revelou em entrevista concedida ao programa Seleção Sportv, que sua participação na escolha da formação do elenco foi um passo importante para o futebol apresentado pela equipe esmeraldina no início da temporada 2019. O time alviverde venceu as cinco primeiras partidas do Campeonato Goiano e é, ao lado do Vasco, a única agremiação ...