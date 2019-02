Esporte Barbieri deve optar por time reserva para jogo contra o Iporá Além de desfalques por lesão, treinador deve poupar jogadores visando estreia na Copa do Brasil

O técnico Maurício Barbieri deve visitar o Iporá, no Ferreirão, no próximo sábado (09), com time reserva. Além de ter desfalques por lesão, o treinador poupará alguns jogadores visando a estreia do clube esmeraldino na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (13), contra o Sergipe, fora de casa. Caíque Sá, lateral direito, saiu do jogo contra o Atlético, no último...