Esporte Barbieri comemora resultado antes de clássico, mas quer corrigir erros do Goiás Renatinho marca de pênalti em Anápolis e garante vitória esmeraldina sobre o Grêmio Anápolis. Clube alviverde segue na liderança geral do Goianão, agora com 12 pontos

O Goiás sofreu, mas conseguiu manter os 100% de aproveitamento na noite de ontem, diante do Grêmio Anápolis, no Jonas Duarte. O alviverde marcou o único gol da partida nos acréscimos da etapa final e segue na liderança do Campeonato Goiano. Agora, o time se prepara para encarar o vice-líder geral Atlético, no clássico do próximo domingo, na Serrinha. “Vai ser um grande j...