Esporte Bar vai dar bebida de graça a cada queda de Neymar contra a Sérvia Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será na quarta-feira (27), às 15h

Que as quedas e tombos do Neymar nesta Copa do Mundo da Rússia estão chamando mais atenção que a bola do jogador mais caro da história do futebol, isso todo mundo está vendo. Além dos memes e zoações, um bar na zona norte do Rio de Janeiro decidiu fazer um marketing em cima do camisa 10 da seleção brasileira. Para chamar os clientes, o bar promete dar shot de beb...