Esporte Bar em Goiânia cumpre promessa e distribui bebida após quedas de Neymar; veja quantas rodadas foram Durante a partida entre Sérvia e Brasil, que terminou 2 a 0 para a seleção pentacampeã, o estabelecimento começou a servir shots para os clientes após os 30 minutos do primeiro tempo

Promessa é dívida! Depois de anunciar que daria uma rodada de shots de bebidas a cada queda do Neymar na partida contra a Sérvia, o Butchery BBQ & Drinks Goiânia honrou a sua palavra e distribuiu uma rodada de bebida grátis para os seus clientes na tarde desta quarta-feira (27). A primeira queda do camisa 10 do Brasil foi depois dos 30 minutos do primeiro tempo....