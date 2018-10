Esporte Banido, Platini aciona Justiça francesa e diz ser vítima de 'conspiração' na Fifa Um dos maiores jogadores da história da seleção francesa e ex-presidente da Uefa, alega que foi vítima de um complô para impedir ele de concorrer à presidência da Fifa

Convencido de que foi vítima de um complô que tinha como principal objetivo impedir que ele concorresse à presidência da Fifa, Michel Platini acionou a Justiça francesa em um processo no qual tentará provar que ex-dirigentes da entidade conspiraram para que fosse punido, no final de 2015, com o seu banimento do futebol mundial. Um dos maiores jogadores da história...