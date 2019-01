Esporte Bambu projeta Goiano “mais difícil”

O volante Pedro Bambu é um dos jogadores mais experientes do Atlético. Desde 2013, está no futebol goiano e passou a disputar o Estadual no ano seguinte, quando foi campeão pelo Dragão e, depois, em 2017 e 18, temporadas nas quais voltou a festejar o título pelo Goiás. Agora, Pedro Bambu se prepara à participação, pela 6ª vez, da competição e vê alguns adversários for...