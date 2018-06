Esporte Bambu destaca que Atlético precisa rever conceitos defensivos O Dragão possui a pior defesa da Segundona, com 22 gols sofridos

Diante do Sampaio Corrêa, o Atlético sofreu, mas conseguiu acabar com o jejum de 5 partidas sem vitórias, porém a partida não foi apenas de pontos positivos, o clube voltou a sofrer com o sistema defensivo, que tomou dois gols e continua como a pior defesa da Série B, com 22 gols sofridos, em 12 partidas. Para a sequência da Série B, o Atlético, que ocupa ...