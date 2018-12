Com uma rodada de antecedência, o Palmeiras conquistou seu décimo título de campeão brasileiro. O time paulista entrou em campo no último domingo para enfrentar o Vitória, na Arena Palmeiras, em São Paulo, pela última rodada para fazer festa e levantar a taça. Mesmo com susto, o Palmeiras venceu por 3 a 2 e terminou o campeonato com 23 jogos de invencibilidade.

Clique aqui para fazer o download do pôster!