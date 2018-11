Esporte Bahia vence, garante permanência na elite e mantém Flu preocupado com degola Com resultado, time baiano se garante, pelo menos matematicamente, na Série A, ao chegar nos 47 pontos

O Bahia fez sua parte nesta quinta-feira (22), venceu o Fluminense em casa, por 2 a 0, e garantiu matematicamente presença na elite do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Pior para o time carioca, que segue em baixa, ampliou seu longo jejum de gols e continua correndo risco de rebaixamento. O resultado levou o Bahia a 47 pontos, na 11.ª colocação, já a nove do Spo...