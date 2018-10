Esporte Bahia tem dois gols anulados pelo VAR e perde do Atlético-PR na Sul-Americana Com dois gols anulados para o lado baiano e recheado de polêmicas, o time paranaense sai na frente na briga pela vaga para a próxima fase da competição

O Atlético-PR saiu na frente do Bahia no confronto brasileiro nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, venceu a partida de ida por 1 a 0. O jogo ficou marcado por dois gols do Bahia anulados pelo árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês), sendo o primeiro com decisão contestável. A partida de volta, na próxima quarta...