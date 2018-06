Esporte Bahia busca o empate com o Botafogo por 3 a 3, mas segue na zona de rebaixamento Sob o comando do interino Cláudio Prates, o Bahia tentou dar mostras que os dias ruins do Brasileirão ficaram para trás no início da partida

Em jogo recheado de alternativas, o Bahia esteve atrás do placar três vezes, mas foi buscar a desvantagem e ficou no empate com o Botafogo por 3 a 3, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da igualdade final foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo com o meia argentino Allione.O resultado não diminuiu a má ...