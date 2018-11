Esporte Bahia arranca empate, amplia série invicta e complica rival Vitória no Brasileiro Com o empate, o Vitória chega aos 35 pontos, mas se mantém na 17ª colocação. Já o Bahia chegou aos 41 pontos e ocupa a 10ª posição

O Ba-Vi deste domingo (11) teve a torcida única, apenas rubro-negra, mas certamente a torcida do Bahia ficou mais satisfeita após o empate por 2 a 2 no Barradão, em Salvador, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter uma invencibilidade de dois anos sem perder para o maior rival, os tricolores também afundaram o adversário na zona de rebaixamento. ...