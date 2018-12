Esporte Bélgica fecha ano na ponta do ranking da Fifa e Brasil continua na 3ª posição Belgas somam 1727, contra 1726 dos franceses, segundo colocados; seleção brasileira está com 1676 pontos

O ranking da Fifa foi atualizado pela última vez neste ano, em listagem divulgada nesta quinta-feira pela entidade, e confirmou a manutenção da Bélgica como líder, mesmo posto que o país ocupava no mês passado. Com 1.727 pontos, os belgas estão um mísero ponto à frente da França, vice-líder, enquanto o Brasil continua na terceira posição, com 1.676. A seleção belga ...