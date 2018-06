Esporte Bélgica faz 3 e confirma favoritismo, mas Panamá também celebra estreia em Copa O jogo marcou a estreia panamenha em Mundiais e, até por isso, foi uma grande festa

Pela primeira vez nesta Copa do Mundo, uma seleção apontada como franca favorita para uma partida não decepcionou. Contando com boa atuação de Eden Hazard e com o oportunismo de Lukaku, a Bélgica bateu o Panamá por 3 a 0 em Sochi, em partida válida pelo Grupo G. O jogo marcou a estreia panamenha em Mundiais e, até por isso, foi uma grande festa. Na véspera da partida,...