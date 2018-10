Esporte Bélgica e Holanda empatam amistoso em Bruxelas; Dinamarca vence e Suécia tropeça Partidas marcaram o final da Data Fifa na Europa. No final de semana, competições nacionais voltarão a ser o foco no Velho Continente

Bélgica e Holanda empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, em amistoso disputado em Bruxelas. Dries Mertens abriu o placar logo aos 4 minutos, com um bonito chute no ângulo esquerdo. Danjuma Groeneveld igualou para os holandeses, aos 27, ao invadir com rapidez a área adversária e tocar com tranquilidade. A equipe belga, que foi dirigida pelo espanhol Roberto Martínez pe...