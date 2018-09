Esporte Bélgica e França dividem liderança em 1º empate no topo do ranking da Fifa A seleção francesa, campeã do mundo, empata tecnicamente com a Bélgica, após data FIFA

Em sua segunda atualização após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o ranking da Fifa contou com uma novidade nesta quinta-feira (20). Pela primeira vez desde a sua criação, há 25 anos, houve um empate no topo da lista, com Bélgica e França dividindo a posição. O Brasil segue na terceira colocação. O empate na ponta se deve ao ligeiro crescimento da Bélgica nesta ...