Esporte Bélgica consegue virada histórica sobre o Japão no último lance e agora encara o Brasil nas quartas Belgas se classificam com vitória emocionante em cima dos japoneses, por 3 a 2

Na maior virada desta Copa do Mundo até agora, a Bélgica obteve grande feito nesta segunda-feira ao vencer o Japão por 3 a 2, em Rostov, e se credenciar para o confronto com a seleção brasileira nas quartas de final. Favoritos, os belgas levaram 2 a 0 no início do segundo tempo, mas buscaram a reviravolta no marcador em apenas 2...