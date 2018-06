Esporte Bárbara Neves vence Terceira Etapa do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro A goiana é atual campeã brasileira de Enduro FIM

A goiana Barbara Neves vem fazendo bonito no motociclismo nacional. No último final de semana, a piloto participou da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro, no município de Morungaba, em São Paulo, e diante das concorrentes, ela fez valer a força da sua juventude e conquistou a primeira colocação na classe Feminina. Campeão Brasileira no ano...