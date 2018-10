Esporte Bárbara Neves conquista primeiro título internacional da carreira Competidora goiana de 18 anos venceu as quatro etapas disputadas na categoria Mulheres Open Júnior, em torneio de Enduro realizado no Chile

A piloto Bárbara Neves conquistou no último domingo seu primeiro título internacional da carreira. A goiana de 18 anos venceu todas as disputas da categoria Mulheres Open Júnior, de motocicleta, e conquistou a taça do Campeonato Latino-Americano de Enduro, que foi realizado em São Francisco de Mostazal, no Chile. “Dedico esta conquista a todos os brasileiros. Ag...