Esporte Azulão reencontra sua torcida

Após um ano e nove meses, o Goianésia volta a reencontrar a torcida nesta quarta-feira (23), no Estádio Valdeir José de Oliveira, às 20 horas. Será o jogo de abertura da 2ª rodada e, nela, o Azulão do Vale precisa bater o Grêmio Anápolis para se reabilitar no Goianão - perdeu na estreia do Atlético (2 a 0). Em casa, o último jogo do Azulão, pela elite do Estadual,...