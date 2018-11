Esporte Avaí segura empate com a Ponte Preta e conquista o acesso na Série B A equipe catarinense empatou em 0 a 0 com o time paulista e volta a elite um ano após a queda para a Série B

O Avaí está de volta à elite do futebol brasileiro após segurar o empate sem gols diante da Ponte Preta, neste sábado, no Estádio da Ressacada, pela rodada final da Série B. O duelo marcou também a despedida do meia Marquinhos, que acompanhou o jogo do banco de reservas da equipe catarinense. Com o resultado, a Ponte, que vinha de quatro triunfos consecutivos, terminou na...