Esporte Avaí empata em casa e vê CSA acima

O Avaí pretendia fazer o dever de casa, nesta sexta-feira, contra o embalado CSA/AL. Mas, em Florianópolis, no Estádio da Ressacada, o Avaí ficou no empate de 0 a 0 diante do campeão da Série C de 2017 e do Alagoano 2018, dirigido pelo técnico Marcelo Cabo (ex-Atlético). Assim, o time catarinense chegou ao terceiro empate seguido, foi a 28 pontos e está em 4º lugar, ma...