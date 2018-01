Auxiliar técnico lamenta falta de capricho nas finalizações do Goiás

Sem o técnico Hélio dos Anjos, que cumpriu suspensão após expulsão no jogo contra a Aparecidense, o Goiás foi comandado, na derrota de 1 a 0 para o Vila Nova, pelo auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, filho do treinador esmeraldino. Na visão do substituto, a falta de capricho nas finalizações foi fundamental para o time esmeraldino sair derrotado do Estádio Olímpico, neste domingo (21).

“Não adianta ter ofensividade e não matar o jogo. Não podemos repetir a postura do 1º tempo e não concluir a gol. Faltou qualidade para finalizar as jogadas ofensivas”, analisou Guilherme dos Anjos, que não acredita que a questão física tenha atrapalhado o Goiás - o time esmeraldino teve um dia a mais de treinamento em relação ao Vila Nova.

Assim como o técnico Hemerson Maria, o auxiliar técnico do Goiás acredita que os próximos jogos serão fundamentais para o time esmeraldino evoluir no Campeonato Goiano. Guilherme dos Anjos explicou que alguns jogadores sentiram um pouco durante o clássico, casos de Carlos Eduardo (lesionado) e Lucão.

“O Lucão é um atleta, que desde que chegou corre contra o tempo para ganhar condicionamento de jogo, mas isso será conquistado a cada partida. O Lucão não esteve na melhor tarde. Precisa melhorar, ele sabe disso. Assim como todos nós precisamos. É um processo que todos estão passando e vamos trabalhar em cima disso”, explicou Guilherme dos Anjos.

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (24). O time esmeraldino enfrenta o Anápolis, às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). Com 3 pontos em dois jogos, o time esmeraldino é 3° colocado do Grupo A.