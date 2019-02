Esporte Auxiliar da seleção, Sylvinho verá clássico espanhol e mais três jogos na Europa

A serviço da seleção brasileira, o auxiliar-técnico Sylvinho estará nas tribunas do Camp Nou nesta quarta-feira para observar o clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid, pela semifinal da Copa do Rei. Ele vai observar os jogadores brasileiros em campo, de olho nas futuras convocações do técnico Tite. Hoje tem clássico na Espanha e a comissão técnica da ...