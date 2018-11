Esporte Auxiliar confirma Cruzeiro com time reserva na rodada final do Brasileirão Time de minas já não briga por nada na temporada. Clube foi campeão pela sexta vez da Copa do Brasil, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América

O auxiliar técnico do Cruzeiro, Sidnei Lobo, confirmou nesta sexta-feira (30) que a equipe mineira jogará com os reservas na rodada final do Brasileirão. No domingo, o campeão da Copa do Brasil vai enfrentar o Bahia, no estádio Pituaçu, em Salvador. "A ideia é essa, é o último jogo do campeonato, é a oportunidade de você ver aqueles atletas que tiveram pouco tempo ...