Autor dos gols sobre o Sport, Diego Rosa diz querer ficar no Atlético

O Atlético precisou esperar pelo atacante Diego Rosa. No ano passado, o jogador chegou a acertar com o clube goiano, mas, pouco depois, preferiu ir para o Bahia. O jogador, autor dos dois gols da vitória sobre o Sport, neste domingo (12), espera continuar no Dragão para a próxima temporada e elogia a estrutura que o clube rubro-negro tem.

"Tenho família. Um time que paga certinho e que tem a estrutura que o Atlético tem é muito bom. Penso em renovar. Vou trabalhar para isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vou deixar a diretoria conversar com meus representantes", disse Diego Rosa à TV Anhanguera após a partida, válida pela 34ª rodada do Brasileiro, no Estádio Olímpico.

Após marcar os dois gols no jogo, Diego Rosa evitou a zona mista, espaço em que repórteres encontram jogadores para entrevistas após as partidas do Campeonato Brasileiro. O jogador foi a escolha do técnico João Paulo Sanches para o lugar de Walter, que, segundo a diretoria, não atua mais pelo clube porque não vai continuar no Atlético no próximo ano.

A chegada de Diego Rosa, de 28 anos, ao Atlético ocorreu em junho. De lá para cá, ele foi titular em apenas cinco jogos, mas atuou em 18 partidas e marcou quatro gols. Três gols foram nos últimos dois jogos, contra Sport e Atlético Mineiro. O outro foi no 1º turno, contra a Chapecoense, fora de casa.

O Atlético é o lanterna do Brasileiro, com 30 pontos. Das 34 rodadas disputadas até agora, o Dragão passou 33 na zona de rebaixamento e 28 na última colocação da Série A. Na próxima rodada, a 35ª, o clube goiano visita o Botafogo. Enfrenta o alvinegro carioca, que é 6º colocado com 51 pontos, na quinta-feira (16), às 20 horas, no Engenhão.