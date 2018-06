Esporte Autor do 1º gol panamenho em Copas, Baloy cobra investimento da Federação do país

O zagueiro Felipe Baloy, capitão da seleção panamenha, está com 37 anos e se despedirá do futebol nesta quinta-feira, em Saransk, no jogo contra a Tunísia, válido pela terceira rodada do Grupo G, que já tem Bélgica e Inglaterra como classificados. O jogador não está nada chateado com a precoce eliminação. Para ele já valeu poder fazer parte do elenco que defendeu o país...