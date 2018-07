Esporte Autódromo, ginásio e estádio voltam a ter energia após dia às escuras Na manhã desta terça-feira (31), Enel regulariza fornecimento às três praças esportivas que tiveram corte

Depois de um dia no escuro, o Ginásio Rio Vermelho, o Estádio Olímpico e o Autódromo de Goiânia voltaram a receber energia na manhã desta terça-feira (31). O religamento foi confirmado em nota pela assessoria da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) e presencialmente pela reportagem do POPULAR, que percorreu os três locais nesta manhã. No autódromo, a ener...