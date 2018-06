Esporte Australianos e dinamarqueses lutam por última vaga

Com a França já classificada às oitavas de final e o Peru eliminado, Austrália e Dinamarca ainda disputam a última vaga do Grupo C para a próxima fase da Copa. A Dinamarca encara a França, às 11 horas (de Brasília), no Estádio Luzhniki, em Moscou. Um empate é suficiente para o time escandinavo. Uma vitória colocaria o time liderado pelo meia Eriksen na liderança do gr...