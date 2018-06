Esporte Austrália e Dinamarca empatam em 1 a 1 na segunda rodada da Copa Com o empate, a Dinamarca chega aos 4 pontos e assume a liderança provisória do grupo C

Austrália e Dinamarca empataram por 1 a 1 na manhã de hoje, em Samara, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Com o empate, a Dinamarca chega aos 4 pontos e assume a liderança provisória do grupo C. A seleção australiana marcou seu segundo gol nesta Copa, o segundo de pênalti, marcado pelo mesmo motivo: bola na mão dentro da área. A Austrália soma seu primei...