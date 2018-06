Esporte Austrália confia na seriedade da França e espera fazer história com classificação

Com apenas um ponto somado em dois jogos, a Austrália não depende mais apenas das suas forças para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, além de vencer o Peru em Sochi, no Fisht Stadium, a equipe precisará de uma vitória da França sobre a Dinamarca, em Moscou. E embora os franceses já tenham assegurado a passagem de fase, os australianos confiam n...