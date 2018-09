Esporte Ausência de espaços impede sequência para meninas

A falta de espaços exclusivos para que as meninas possam treinar e se desenvolver no futebol não chega a ser um problema, pelo menos para as mais novas. O professor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Jefferson Moreira dos Santos, que é formado em Educação Física e mestre em Sociologia na área de Sexualidade de Gênero, explica que há uma tolerância na hora de se formar t...