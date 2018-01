Ausência de bar e banheiro gera confusão entre torcedores em Itumbiara

Duas confusões entre torcedores de Goiás e Itumbiara chamaram atenção durante a partida entre as equipes pelo complemento da 4ª rodada do Campeonato Goiano. Segundo o responsável pela segurança da partida, tenente Carmo, da Polícia Militar de Goiás, nenhum torcedor foi detido após tentativas de brigas no primeiro tempo da partida.

De acordo com o tenente Carmo, as confusões ocorreram pela falta de um bar e um banheiro no setor destinado à torcida visitante (Goiás). “Sempre acontece isso aqui, agora no 2º tempo vamos escoltar os torcedores até o banheiro e bar que ficam destinados à torcida do Itumbiara”, relatou.

Entre os torcedores do Itumbiara, o esmeraldino Cléber Avelar de Sousa assistia ao confronto entre as equipes vestido com a camisa do Goiás. Além dos tricolores, quem fazia companhia para o empresário de 42 anos era o pequeno João Lucas, de 5 anos. “Esse tipo de confusão me desanima de trazê-lo para o estádio. Sempre que tem jogos do Goiás aqui, acontece isso”, disse Cléber Avelar, que mora em Itumbiara.

“Vai dar Goiás, 10 a 0”, opinou João Lucas, que acredita que seu time do coração será campeão goiano em 2018.