Aulas e pacotes para o Mundial

O torcedor que pretende ir à Copa do Mundo e quer aprender russo antes de chegar no País do Mundial pode conhecer mais sobre o desconhecido idioma em Goiânia. Natural de Moscou, Yulia Makarochkina Borges prepara um curso de sobrevivência para goianos que se irão se aventurar no Velho Continente.“Será um curso à distância. Vou gravar vídeos com aulas temáticas explicando...