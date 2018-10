Esporte Atual campeã, Wozniacki vai encarar Pliskova, Kvitova e Svitolina no WTA Finals A tenista dinamarquesa campeã encara novos desafios para se manter como a número um

O sorteio dos grupos do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Cingapura, foi realizado nesta sexta-feira (19) e definiu que a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual campeã, vai encarar a ucraniana Elina Svitolina e as checas Karolina Pliskova e Petra Kvitova na primeira fase da competição. Com a desistência da romena Simona Halep,...