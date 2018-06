Esporte Atual campeã, Alemanha perde para o México na estreia da Copa em Moscou Os mexicanos saíram de campo com uma excelente vitória por 1 a 0, em jogo disputado no estádio Luzhniki

O México surpreendeu a Alemanha neste domingo de calor em Moscou. Com um futebol veloz e determinado, a equipe soube explorar os contra-ataques, segurou os atuais campeões do mundo e saiu de campo com uma excelente vitória por 1 a 0, em jogo disputado no estádio Luzhniki. É deste grupo que saem os adversários dos times da chave da seleção brasileira e, agora, já não h...