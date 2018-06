Esporte Atual campeã, Alemanha perde para a Coreia do Sul e cai na primeira fase da Copa Com a derrota por 2 a 0, os alemães terminaram o Mundial na 4ª colocação do Grupo F, com 3 pontos

A Alemanha escreveu uma das páginas mais vexatórias de seu futebol nesta quarta-feira e está fora da Copa do Mundo da Rússia. Os atuais campeões mundiais, considerados um dos principais favoritos ao título, foram derrotados pela Coreia do Sul por 2 a 0, em Kazan, protagonizaram a grande zebra da competição até o momento e caíram na primeira fase do torneio pela primeira v...