Esporte Atual campeã, Alemanha estreia contra México

Atual campeã do mundo, a Alemanha estreia contra o México, neste domingo (17), às 12 horas (de Brasília), no Estádio Luzhniki, em Moscou, na abertura do Grupo F da Copa do Mundo da Rússia. Cotados como favoritos, os alemães iniciam a busca pelo penta. A Alemanha não conseguiu bons resultados na série de seis amistosos que fez desde o fim das Eliminatórias. Os alemãe...