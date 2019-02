Esporte Atuação de Marcelo no clássico volta a gerar polêmica sobre sua situação no Real O lateral brasileiro foi criticado pela sua atuação, especialmente no lance do gol do time catalão

A fase de Marcelo no Real Madrid não é boa e isso já vem de algum tempo. Com críticas às suas performances, ao excesso de peso e aos rumores que apontam o lateral-esquerdo na Juventus do amigo Cristiano Ronaldo na próxima temporada, o brasileiro passa por momentos turbulentos no clube espanhol que defende há 12 anos e é um dos líderes do elenco - é o segundo capitão, s...