Esporte Atletas de Goiás buscam vaga no Pan-Americano

Dos 28 atletas que compõem a delegação da seleção brasileira de tiro com arco, 6 são goianos e estão representando o Estado no Campeonato Pan-Americano da modalidade, que está sendo realizado em Medellín, na Colômbia. No arco composto, Marcelinho Roriz e Thiago Pereira representam o Estado. Jane Karla e Andrey Muniz estão na mesma categoria, mas entre os paralímpicos...