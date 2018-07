Esporte Atletas de clubes goianos são convocados para Copa do Mundo de Amputados Goleiro Dedel, da Aparecidense, e o atacante Daniel Machado, da Adfego, vão representar o Brasil no México, no Mundial da modalidade

Dois representantes de equipes goianas de futebol de amputados foram convocados para defender a camisa do Brasil na Copa do Mundo da modalidade, que será realizada no México, entre os dias 23 de outubro e 5 de Novembro. O goleiro da Aparecidense, Wenderson Pereira, mais conhecido como Dedel e o atacante da Adfego, Daniel Machado, estão na lista dos 15 convocados para...