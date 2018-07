Diz-se que o atleta, ao iniciar a Caminhada Ecológica, deixa o suor na estrada, coloca a fé nas pernas e vai jogando uma semente pelo trajeto. É assim que, nesta terça-feira (17), antes do sol nascer, no escuro e no frio típico desta época do ano, 29 atletas - 25 homens e 4 mulheres – abrem a 27ª edição da Caminhada Ecológica. A abertura terá traços da cultura e religiosidade goianas, em Trindade, na escadaria da Basílica do Divino Pai Eterno.

A 27ª edição começa renovada, por dentro e por fora. Por dentro, porque terá oito atletas estreantes – sete homens e uma mulher -, além de três que retornam, depois de temporadas ausentes. O odontólogo Fernando Batista de Souza, que tem laços com Araçu, Inhumas, Trindade e Goiânia, por exemplo, participou pela última vez em 2013.

Com os pés na estrada e fé no que abraçaram como causa – a preservação ambiental, a cultura goiana, a saúde –, os participantes terão 310km pela frente. O evento termina sábado, às 17h40, em Aruanã, no Rio Araguaia. Nesta terça-feira, os atletas abrem percurso cortando os municípios de Trindade, Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas (almoço) e Itauçu, onde chegam à noite.

A renovação de atletas chega perto dos 30%, índice considerado bom pelos organizadores do projeto. São atletas que chegam para levar adiante a iniciativa do pioneiro Antônio Firmino de Lima, o Donca, que começou praticamente sozinho a romaria pessoal, rumo ao Rio Araguaia, em 1990. Os estreantes, ainda se ambientando com a movimentação das solenidades desta segunda-feira (16) – recepção, missa e jantar em Trindade – querem perpetuar o legado.

Ontem, a contadora Sandra Luiza Rodrigues, de 39 anos, estreante na Caminhada, se emocionou com o grito de meninos do projeto Guardião Ambiental, em Trindade. “Ainda nem começou e já chorei de emoção. É lindo ver pessoas nos tratando com carinho, a recepção, a simplicidade. A causa da preservação da natureza é nobre e a iniciativa da Caminhada Ecológica precisa de gente para continuá-la. Espero contribuir”, disse Sandra, com olhos marejados logo depois que recebeu um quadro de madeira alusivo à Trindade.

Entre os novatos, Valdeir Luiz Marques, de 49 anos, espera cumprir um trato que fez com ele mesmo, há alguns meses. Levando vida sedentária, treinou para correr a São Silvestre, na virada do ano. “Prometi que continuaria treinando e o próximo passo seria a seletiva da Caminhada Ecológica. Consegui o tempo. No esporte, busco saúde, mas, na Caminhada, busco fazer algo mais por mim, pelas outras pessoas e futuras gerações. A bandeira do projeto é importante.”

O contador Dorival Honório Júnior, de 33 anos, viu a sementinha da Caminhada Ecológica ser jogada à porta dele da maneira mais simples. Na passagem por Inhumas, os atletas caminharam ao lado do escritório de Dorival Júnior, na Avenida Goiás. “Eu via aquilo, achava interessante. Ano passado, decidi que passaria a treinar. Queria entrar no projeto. Formamos grupo de corrida (Runners Inhumas), treinamos juntos. Consegui o tempo. Agora, pretendo fazer bem o trajeto”, afirmou Dorival Júnior, ciente de que terá percalços à frente, como cansaço, bolhas, fadiga muscular e estresse psicológico. O atleta está determinado. “É a fé que move esta Caminhada Ecológica. Minha contribuição é estar aqui, caminhando”, frisou Dorival Júnior.

Outro estreante é Victor Cleverson Alves Dantas, de 31 anos. Acadêmico de Direito, o atleta é de Araguapaz, município que, no roteiro, recebe a Caminhada Ecológica no penúltimo dia (sexta). “Resolvi entrar, pela saúde e pela preservação (da natureza). Quero contribuir”, prometeu um dos estreantes.

Os atletas carregam consigo elementos fortes da cultura e meio ambiente de Goiás: a devoção ao Divino Pai Eterno, a passagem por parte do chamado Caminho de Cora, a passagem pela região das nascentes do Rio Meia Ponte, na Serra do Brandão, em Itauçu. Fazem a Rota do Araguaia, se misturam ao Cerrado e lavam o corpo nas águas do Rio Araguaia, no sábado, em Aruanã.