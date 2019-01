Esporte Atleta da AEGB é contratado por clube de São Paulo Raphael Sartini, jogador formado pela AEGB/Sesi/Piracanjuba, foi aprovado em teste realizado no clube Esperia

O ala-armador Raphael Sartini, jogador formado pela AEGB/Sesi/Piracanjuba, foi aprovado em teste realizado no clube Esperia, e se transferiu para o clube paulista. O jogador, que atuará na categoria sub-19, começou no time goiano aos 13 anos e em 2018 foi um dos destaques da AEGB, que foi campeã invicta do Estadual sub-19 anos e 3ª colocada no adulto. Sartini, que tem 1,82 metro de...