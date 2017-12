Atleta acumula experiências

O sonho de infância do volante Diego Valderrama era de um dia jogar futebol profissional. Em 2014, o desejo do maranhense foi realizado, mas para isso ele precisou, ainda quando tinha 15 anos, ir sozinho para São Paulo, onde surgiram oportunidades de jogar em clubes como Suzano e Araçatuba. “Depois de uma partida em campeonato amador no Paraná, pelo Suzano, o diretor de fute...