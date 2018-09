Esporte Atlético vive noite de apagão geral contra o Juventude Em jogo com falha na iluminação, Dragão é surpreendido pelo time gaúcho e perde a 1ª em seu estádio

Em partida marcada por queda de energia nas quatro torres que iluminam o gramado do Estádio Antônio, aos 2min30 do segundo tempo - o jogo ficou paralisado durante 55 minutos -, o Atlético teve problemas, não só de iluminação, mas sofreu de completo apagão, nervosismo e pouca efetividade diante do Juventude (RS), uma das equipes que lutam para fugir do rebaixamento à ...