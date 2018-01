Atlético vira no final e vence o Largato/SE

Após um empate sem gols na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético mostrou poder de reação e nesse sábado derrotou o Lagarto/SE, de virada pelo placar de 2 a 1, jogando no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã.

Para quem esperava um jogo fácil se enganou, o Dragão começou perdendo para a equipe sergipana, que saiu na frente com Aílton, aos 16 minutos do segundo tempo. Perdendo, o Atlético partiu para cima e aos 39 minutos empatou com Cristian. O empate parecia decretado, mas Jean colocou o rubro-negro na frente aos 46 minutos decretando a vitória.

A vitória deixa o Atlético na liderança do Grupo 5, com 4 pontos. Na última rodada, o rubro-negro depende apenas de si para se classificar, os goianos enfrentam o Tupã, que já está eliminado, na terça-feira (9), às 20 horas.