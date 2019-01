Esporte Atlético vence último jogo, mas está eliminado da Copinha; Goiás empata e garante liderança do grupo O Dragão terminou na 3ª colocação do Grupo 5, com 4 pontos. O alviverde ficou na liderança do Grupo 31, com 7 pontos

Atlético e Goiás entraram em campo pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quarta-feira (9). O Dragão venceu os donos da casa, a equipe do Osvaldo Cruz, por 2 a 1, porém, o time acabou não se classificando para a próxima fase. Já o Goiás ficou no empate com o Nacional/SP, por 1 a 1, e garantiu a liderança do Grupo 31. Jogando no estádio Breno ...